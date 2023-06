8/10 ©Ansa

I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA – In passato è stato lutto nazionale anche per due presidenti della Repubblica. Nel 2001 fu dichiarato per la morte di Giovanni Leone, nel 2016 per quella di Carlo Azeglio Ciampi. Nella loro lunga storia politica passarono anche per le stanze di Palazzo Chigi, ma la scelta del lutto nazionale fu proclamata per il loro ruolo al Quirinale