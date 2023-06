4/7 ©Ansa

Durante un sopralluogo è stato deciso che la capienza nella cattedrale sarà di circa 2mila persone. Per la gestione della piazza il Comune di Milano ha proposto il modello che si utilizza per i grandi eventi, come i concerti, con varchi di ingresso per i controlli, accesso libero ma, in questo caso, contingentato a circa 10mila persone. Studiati percorsi di sicurezza per eventuali soccorsi