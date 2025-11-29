Papa Leone XIV visita (senza scarpe) la Moschea Blu di Istanbul. FOTO

La visita del Pontefice alla Moschea Blu, una delle più importanti di Istanbul, è uno degli eventi centrali del suo viaggio in Turchia. Il muezzin Asgin Tunca ha riferito che il Papa non ha pregato. “Ha vissuto la visita in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo e della fede di quanti lì si raccolgono in preghiera”, ha fatto sapere la Sala stampa vaticana