Papa Leone XIV visita (senza scarpe) la Moschea Blu di Istanbul. FOTO

Papa Leone XIV, la visita (senza scarpe) alla Moschea Blu di Istanbul. FOTO
La visita del Pontefice alla Moschea Blu, una delle più importanti di Istanbul, è uno degli eventi centrali del suo viaggio in Turchia. Il muezzin Asgin Tunca ha riferito che il Papa non ha pregato. “Ha vissuto la visita in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo e della fede di quanti lì si raccolgono in preghiera”, ha fatto sapere la Sala stampa vaticana
- Papa Leone XIV ha visitato la Moschea Blu di Istanbul, uno degli eventi centrali del suo viaggio in Turchia. Il Pontefice è entrato nella moschea senza scarpe. Il muezzin Asgin Tunca ha riferito che il Santo Padre non ha pregato. “Ha vissuto la visita in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto”, ha fatto sapere la Sala stampa vaticana.
- Papa Leone ha visitato il luogo di culto senza scarpe, come vuole la regola islamica.
- Il Papa ha visitato la Moschea Blu, ma non ha pregato. "Ho detto a lui che questa era la casa di Allah, che se voleva poteva pregare. E lui ha detto 'No, osserverò in giro'” e ha continuato la visita, ha detto ai giornalisti il muezzin della Moschea Asgin Tunca. Leone ha fatto una scelta diversa da Benedetto XVI e Francesco che avevano avuto un momento di raccoglimento silenzioso, come una preghiera.
- "Il Papa ha vissuto la visita alla Moschea in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo e della fede di quanti lì si raccolgono in preghiera", ha riferito la Sala Stampa della Santa Sede. Alla vigilia della visita alla Moschea Blu, come detto uno degli eventi centrali della visita del Pontefice in Turchia, nei documenti preparatori si indicava invece l'evento come "breve momento di preghiera silenziosa".
- "Abbiamo spiegato al Papa il contesto storico, l'eleganza architettonica e il ruolo di questo prezioso tempio nella nostra civiltà", ha detto Mehmet Nuri Ersoy, ministro turco della Cultura, dopo avere accompagnato il Pontefice nella sua visita alla Moschea Blu. "Continueremo a condividere questo patrimonio culturale e spirituale, che la nostra antica città di Istanbul porta con sé da secoli, con i nostri ospiti di diverse fedi e culture", ha aggiunto su X, definendo la Moschea Blu come "un simbolo sia di Istanbul sia della civiltà turco-islamica".
- Dopo la visita alla Moschea Blu, Papa Leone XIV ha partecipato a un incontro privato con i Capi delle Chiese e delle comunità cristiane in Turchia. L'evento, che si è tenuto a porte chiuse, si è svolto presso la Chiesa ortodossa siriaca di Mor Ephrem a Istanbul.