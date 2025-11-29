Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Pope Leo during a visit to the Sultan Ahmed Mosque (The Blue Mosque) Istanbul, Turkey, 29 November 2025. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Papa Leone XIV, la visita (senza scarpe) alla Moschea Blu di Istanbul. FOTO

Mondo fotogallery
17 foto
©Ansa

La visita del Pontefice alla Moschea Blu, una delle più importanti di Istanbul, è uno degli eventi centrali del suo viaggio in Turchia. Il muezzin Asgin Tunca ha riferito che il Papa non ha pregato. “Ha vissuto la visita in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo e della fede di quanti lì si raccolgono in preghiera”, ha fatto sapere la Sala stampa vaticana

ULTIME FOTOGALLERY

Papa Leone XIV visita (senza scarpe) la Moschea Blu di Istanbul. FOTO

Mondo

La visita del Pontefice alla Moschea Blu, una delle più importanti di Istanbul, è uno degli...

17 foto
Pope Leo during a visit to the Sultan Ahmed Mosque (The Blue Mosque) Istanbul, Turkey, 29 November 2025. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Thanksgiving Day, la parata di Macy's a New York. FOTO

Mondo

Nel Giorno del Ringraziamento, che si celebra il quarto giovedì di novembre, gli...

10 foto

Kate Middleton in abito pied-de-poule in un centro infantile. FOTO

Mondo

La principessa di Galles sembra aver ripreso a pieno ritmo i suoi impegni istituzionali e oggi si...

7 foto

Migliori offerte Black Friday 2025, gli sconti da non perdere oggi

GUIDA ACQUISTI

Dagli smartphone come il Samsung Galaxy S25 Ultra, fino ai piccoli elettrodomestici come la...

10 foto

Sondaggio: fiducia Salvini 57% in cdx, Zaia convince anche Campo largo

Politica

Il leader della Lega è l’esponente del Carroccio più conosciuto (95%), ma gli elettori hanno...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Gaza, leader Hamas: "Israele impedisce la soluzione a due Stati". LIVE

    live Mondo

    Secondo Ali Baraka, uno dei nuovi leader di Hamas, "è Israele a non volere una soluzione a due...

    Si dimette Yermak. Umerov capo delegazione negoziati Usa. DIRETTA

    live Mondo

    Zelensky ha comunicato le dimissioni del suo capo di gabinetto, Andriy Yermak, dopo la...

    Abruzzo, famiglia nel bosco: coniugi accettano casa offerta gratis

    Cronaca

    Nathan e Catherine, i genitori dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell’Aquila e...