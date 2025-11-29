Papa: religione non giustifica guerre. Oggi visita alla Moschea Blu

In attesa della visita di oggi alla Moschea Blu, attinge direttamente dal proprio motto Papa Leone XIV ("nell'unico Cristo siamo uno") per sottolineare la dimensione fortemente ecumenica del suo primo viaggio apostolico internazionale. A Iznik (Nicea), sopra le rovine della antica Basilica di San Neofito, sulle rive del lago Ascanio, il Pontefice, insieme al patriarca Bartolomeo e i capi e rappresentanti delle Chiese cristiane del mondo, ha commemorato i 1.700 anni del primo Concilio ecumenico della storia. E ha lanciato un forte appello affinche' siano respinti "l'uso della religione per giustificare la guerra e la violenza" e "ogni forma di fondamentalismo e di fanatismo". E' una calda giornata di sole a Iznik, 130 chilometri da Istanbul. L'elicottero con a bordo Leone, sorvola per tre volte il sito archeologico. Poco prima del suo arrivo il muezzin intona i suoi versi. Sacerdoti e vescovi della chiesa ortodossa greca, siriaca, copta, malankese, armena, protestante e anglicana sono li'. Tutti per pregare un solo Dio, per ricordare che proprio da Iznik nacque il Credo, la preghiera che accomuna tutti i cristiani. Sulla piattaforma che sovrasta i resti della Basilica di San Neofito, distrutta da un terremoto nel 740, sommersa dalle acque del lago e le cui rovine sono riapparse nel 2014, sono esposte una icona di Cristo e una che raffigura i padri riuniti nel Concilio. Papa Leone e il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, camminano fianco a fianco, uniti, in una cerimonia solenne e storica. "In un tempo per molti aspetti drammatico, nel quale le persone sono sottoposte a innumerevoli minacce alla loro stessa dignita'", il 1.700esimo anniversario del Primo Concilio di Nicea e' "un'occasione preziosa per chiederci chi e' Gesu' Cristo nella vita delle donne e degli uomini di oggi, chi e' per ciascuno di noi", afferma il Pontefice. Questa domanda "interpella in modo particolare i cristiani, che rischiano di ridurre Gesu' Cristo a una sorta di leader carismatico o di superuomo, un travisamento che alla fine porta alla tristezza e alla confusione", sottolinea. La confessione di fede cristologica e' di "fondamentale importanza nel cammino che i cristiani stanno percorrendo verso la piena comunione", rimarca il Papa. Il Credo Niceno "e' un legame profondo che unisce gia' tutti i cristiani". L'invito e' quindi di "superare lo scandalo delle divisioni che purtroppo ancora esistono" e alimentare "il desiderio dell'unita'" per una riconciliazione che sia "messaggio di pace e di fraternita' universale", un "appello che proviene dall'intera umanita' afflitta da conflitti e violenze". Fratellanza che le religioni dovrebbero incoraggiare a riconoscerla e a praticarla, continua Leone che lancia il suo forte appello: "L'uso della religione per giustificare la guerra e la violenza, come ogni forma di fondamentalismo e di fanatismo, va respinto con forza, mentre le vie da seguire sono quelle dell'incontro fraterno, del dialogo e della collaborazione". Il Patriarca Bartolomeo nel suo messaggio di benvenuto ricorda che la Nicea derivadalla parola greca vittoria e "quando il mondo pensa alla vittoria, pensa alla forza e alla dominazione. Ma come cristiani, ci viene detto di pensare in maniera diversa. Il nostro segno paradossale della vittoria e' l'inespugnabile segno della Croce".