Papa: “Prendere posizione davanti ingiustizie e disuguaglianze”

Leone XIV parla durante l’udienza giubilare. E sulla pace: “La calma inerte non è vera pace. La pace che Gesù porta è come un fuoco e ci chiede molto”

“Davanti alle ingiustizie, alle diseguaglianze, dove la dignità umana è calpestata, dove ai fragili è tolta la parola: prendere posizione. Sperare è prendere posizione". Sono le parole di Papa Leone XIV durante l'Udienza Giubilare. Se si pensa alla pace come a "una calma inerte" non è la vera pace, aggiunge il pontefice. "Sperare è capire nel cuore e mostrare nei fatti che le cose non devono continuare come prima. Anche questo è il fuoco buono del Vangelo", ha aggiunto. "A volte vorremmo essere 'lasciati in pace': che nessuno ci disturbi, che gli altri non esistano più. Non è la pace di Dio. La pace che Gesù porta è come un fuoco e ci chiede molto. Ci chiede, soprattutto, di prendere posizione", ha affermato Leone.

