Papa Leone XIV visita la Basilica Santa Maria degli Angeli

Ad Assisi Papa Leone XIV ha visitato la Basilica di Santa Maria degli Angeli dopo l'incontro con i vescovi per l'assemblea della Cei. Il pontefice si è poi recato in visita a una comunità di suore a Montefalco, dove celebrerà la messa.
