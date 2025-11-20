Offerte Black Friday
Papa Leone XIV visita la Basilica Santa Maria degli Angeli

Cronaca

Ad Assisi Papa Leone XIV ha visitato la Basilica di Santa Maria degli Angeli dopo l'incontro con i vescovi per l'assemblea della Cei. Il pontefice si è poi recato in visita a una comunità di suore a Montefalco, dove celebrerà la messa.

