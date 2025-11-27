Papa Leone XIV, primo viaggio apostolico in Turchia e Libano: le tappe

Il Pontefice si recherà a Iznik, l’antica Nicea, dov’è in programma la celebrazione ecumenica dei 1700 anni dal primo Concilio. Prevista poi una visita alla Moschea Blu, così come una “preghiera silenziosa” al porto di Beirut dove un’esplosione cinque anni fa uccise oltre 200 persone e ne ferì altre 7mila
Si terrà da oggi, giovedì 27 novembre, a martedì 2 dicembre il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Turchia e in Libano. Si tratta del primo viaggio apostolico del Pontefice nei due Paesi mediorientali, e sarà scandito da alcuni appuntamenti: è prevista infatti una tappa a Iznik, l’antica Nicea, dov’è in programma la celebrazione ecumenica dei 1700 anni dal primo Concilio di Nicea. Inoltre il Papa incontrerà i rappresentanti delle istituzioni e delle Chiese locali, firmerà una Dichiarazione congiunta con il patriarca Bartolomeo della chiesa ortodossa e pregherà sul luogo dell'esplosione del 2020 a Beirut.
L’arrivo in Turchia e l’incontro con Erdogan
Il viaggio di Papa Leone XIV inizia oggi giovedì 27 novembre, quando alle ore 7.40 è prevista la partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino verso la capitale della Turchia, Ankara. Da lì, dopo l’accoglienza ufficiale, il Pontefice si trasferirà al Mausoleo Atatürk, dedicato al fondatore del moderno Stato laico. Poi, alle 14.10, la cerimonia di benvenuto presso il Palazzo presidenziale, seguita dalla visita al presidente Erdogan. Nel tardo pomeriggio è poi previsto il trasferimento a Istanbul, dove il giorno dopo presiederà un incontro di preghiera con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate e gli operatori pastorali presso la Cattedrale del Santo Spirito. Spazio poi a una visita alla Casa di accoglienza delle Piccole sorelle dei poveri.
La celebrazione a Nicea e la visita alla Moschea blu
Nel primo pomeriggio del 28 novembre è poi previsto il trasferimento a Iznik, dove si terrà la celebrazione ecumenica per i 1700 anni dal primo Concilio di Nicea tra le rovine della basilica di San Neofito. Nel pomeriggio il Papa farà poi ritorno a Istanbul, dove nella mattina del 29 visiterà la Moschea Blu e incontrerà privatamente i capi delle Chiese e delle comunità cristiane presso la Chiesa ortodossa siriaca di Mor Ephrem. Nel pomeriggio Leone XIV incontrerà poi il patriarca Bartolomeo, e i due firmeranno una Dichiarazione congiunta. Dalle 17, infine, il Pontefice celebrerà la messa alla Volkswagen Arena. Nella mattinata del 30, infine, il Papa visiterà la Cattedrale armena apostolica e la cattedrale di San Giorgio.
L’arrivo in Libano e la grotta di San Charbel
Nel pomeriggio del 30 novembre il Papa lascerà la Turchia e si dirigerà in Libano, con arrivo a Beirut. Subito Leone XIV incontrerà il presidente della Repubblica Joseph Aoun, il presidente dell’Assemblea nazionale Nabih Berri e il primo ministro Nawaf Salami. Il giorno dopo il Pontefice visiterà il monastero di San Maroun e scenderà nella grotta dove è sepolto San Charbel. Poi il trasferimento ad Harissa, nel santuario di Nostra Signora del Libano, dove Leone XIV incontrerà il clero locale e pronuncerà un discorso. Poi nella vicina Nunziatura apostolica vedrà privatamente i patriarchi cattolici.
La visita al porto di Beirut e il rientro
Nel pomeriggio del 1 dicembre ci sarà l’incontro ecumenico e interreligioso in Piazza dei Martiri, e a seguire quello con i giovani nel piazzale antistante il Patriarcato di Antiochia dei Maroniti a Bkerké. Il 2, ultima giornata del viaggio, Leone XIV visiterà l’Ospedale “De La Croix” a Jal el Dib, e poi è previsto l’arrivo al porto di Beirut per la “preghiera silenziosa” sul luogo dell’esplosione che cinque anni fa uccise oltre 200 persone e ne ferì altre 7 mila. Alle 10.30, il Papa presiederà infine la Messa presso il Beirut Waterfront. Alle 13.15 ci sarà dunque la partenza dal Libano e il ritorno a Roma.
©Ansa
