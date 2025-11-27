Papa Leone XIV, primo viaggio apostolico in Turchia e Libano: le tappe

Il Pontefice si recherà a Iznik, l’antica Nicea, dov’è in programma la celebrazione ecumenica dei 1700 anni dal primo Concilio. Prevista poi una visita alla Moschea Blu, così come una “preghiera silenziosa” al porto di Beirut dove un’esplosione cinque anni fa uccise oltre 200 persone e ne ferì altre 7mila ascolta articolo

Si terrà da oggi, giovedì 27 novembre, a martedì 2 dicembre il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Turchia e in Libano. Si tratta del primo viaggio apostolico del Pontefice nei due Paesi mediorientali, e sarà scandito da alcuni appuntamenti: è prevista infatti una tappa a Iznik, l’antica Nicea, dov’è in programma la celebrazione ecumenica dei 1700 anni dal primo Concilio di Nicea. Inoltre il Papa incontrerà i rappresentanti delle istituzioni e delle Chiese locali, firmerà una Dichiarazione congiunta con il patriarca Bartolomeo della chiesa ortodossa e pregherà sul luogo dell'esplosione del 2020 a Beirut.

L'arrivo in Turchia e l'incontro con Erdogan Il viaggio di Papa Leone XIV inizia oggi giovedì 27 novembre, quando alle ore 7.40 è prevista la partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino verso la capitale della Turchia, Ankara. Da lì, dopo l'accoglienza ufficiale, il Pontefice si trasferirà al Mausoleo Atatürk, dedicato al fondatore del moderno Stato laico. Poi, alle 14.10, la cerimonia di benvenuto presso il Palazzo presidenziale, seguita dalla visita al presidente Erdogan. Nel tardo pomeriggio è poi previsto il trasferimento a Istanbul, dove il giorno dopo presiederà un incontro di preghiera con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate e gli operatori pastorali presso la Cattedrale del Santo Spirito. Spazio poi a una visita alla Casa di accoglienza delle Piccole sorelle dei poveri. La celebrazione a Nicea e la visita alla Moschea blu Nel primo pomeriggio del 28 novembre è poi previsto il trasferimento a Iznik, dove si terrà la celebrazione ecumenica per i 1700 anni dal primo Concilio di Nicea tra le rovine della basilica di San Neofito. Nel pomeriggio il Papa farà poi ritorno a Istanbul, dove nella mattina del 29 visiterà la Moschea Blu e incontrerà privatamente i capi delle Chiese e delle comunità cristiane presso la Chiesa ortodossa siriaca di Mor Ephrem. Nel pomeriggio Leone XIV incontrerà poi il patriarca Bartolomeo, e i due firmeranno una Dichiarazione congiunta. Dalle 17, infine, il Pontefice celebrerà la messa alla Volkswagen Arena. Nella mattinata del 30, infine, il Papa visiterà la Cattedrale armena apostolica e la cattedrale di San Giorgio.