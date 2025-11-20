Papa Leone XIV ad Assisi: preghiera sulla tomba di San Francesco

Papa Leone XIV è arrivato alla Porziuncola (Santa Maria degli Angeli) per l'incontro a porte chiuse con i vescovi italiani. Poi la preghiera davanti alla tomba di San Francesco senza fotografi e riprese televisive. Solo con i frati del Sacro Convento. ""E’ una benedizione poter venire qui oggi in questo luogo sacro. Siamo vicini agli 800 anni dalla morte di San Francesco, questo ci dà modo di prepararci per celebrare questo grande umile e povero santo mentre il mondo cerca segni di speranza”

E' durato circa mezz'ora l'incontro a porte chiuse tra Papa Leone XIV e i vescovi italiani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi. Il Pontefice ha salutato la comunità dei frati della Porziuncola dopo aver pregato davanti alla tomba di San Francesco nella cripta sottostante la Basilica Inferiore di Assisi. Senza fotografie e riprese televisive. Solo con i frati del Sacro Convento.

Momento di raccoglimento del Pontefice nella cripta

Il pontefice, arrivato in elicottero da Roma, ha percorso in auto la piazza antistante la Basilica. Dopo aver salutato i fedeli che lo attendevano al freddo Leone XIV è entrato nella chiesa e sceso alla tomba di San Francesco. Qui ha trovato un inginocchiatoio dove si è raccolto in preghiera per qualche minuto. Al termine il pontefice ha salutato i frati del Sacro Convento, con il custode fra Marco Moroni e fra Giulio Cesareo, che hanno intonato il Salve sancte pater, un antico canto gregoriano.