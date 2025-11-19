Papa Leone ha ricevuto un regalo speciale dal governatore dell'Illinois JB Pritzker: una confezione da quattro di birra americana leggera proveniente da un birrificio di Chicago chiamato "Da Pope".
Prossimi video
Il Papa riceve birra in dono dal governatore dell’Illinois
Mondo
Indonesia, eruzione vulcano Semeru: nubi di cenere
Mondo
Nigeria, attentato in una chiesa a Eruku: almeno 2 morti
Mondo
Ucraina, attacco aereo russo a Ternopil: morti e feriti
Mondo
Gaza, piogge e freddo aggravano la crisi dei rifugiati
Mondo
Uk, report: parlamentari spiati e difesa sotto accusa
Mondo
Guerra Ucraina, raid russi su diverse città: danni e vittime
Mondo