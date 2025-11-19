Offerte Black Friday
Il Papa riceve birra in dono dal governatore dell’Illinois

Mondo

Papa Leone ha ricevuto un regalo speciale dal governatore dell'Illinois JB Pritzker: una confezione da quattro di birra americana leggera proveniente da un birrificio di Chicago chiamato "Da Pope".

