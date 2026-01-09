Spagna, maxi blitz contro la rete criminale Black Axe

La polizia spagnola ha arrestato decine di persone in un’operazione nazionale contro la rete criminale Black Axe. L’organizzazione, nata in Nigeria, è accusata di frodi informatiche, riciclaggio e documenti falsi. I fermi sono avvenuti in diverse province, da Siviglia a Barcellona, con il supporto di Europol e della Germania. Gli inquirenti stimano un giro di truffe per diversi milioni di euro.