Proteste in Iran, blackout e scontri in tutto il Paese

Le manifestazioni contro il governo iraniano si estendono a decine di città nonostante il blocco di Internet. La tv di Stato parla di vittime e accusa agenti stranieri di fomentare le violenze. Secondo ONG internazionali ci sarebbero decine di morti e migliaia di arresti. Il presidente USA Donald Trump avverte Teheran: pronti a intervenire se la repressione continuerà.
