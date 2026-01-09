Proteste in Iran, blackout e scontri in tutto il Paese

Le manifestazioni contro il governo iraniano si estendono a decine di città nonostante il blocco di Internet. La tv di Stato parla di vittime e accusa agenti stranieri di fomentare le violenze. Secondo ONG internazionali ci sarebbero decine di morti e migliaia di arresti. Il presidente USA Donald Trump avverte Teheran: pronti a intervenire se la repressione continuerà.