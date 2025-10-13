Tregua Gaza, Trump in Israele e poi in Egitto per firma dell'accordo

Tregua Gaza, Trump in visita in Israele. Poi vertice in Egitto a per la firma dell'accordoMondo
Introduzione
Giornata importante, oggi, per il futuro del Medio Oriente. Il presidente Usa Donald Trump è in Israele, dove ha parlato alla Knesset. Vedrà anche alcuni degli ostaggi liberati, non solo le loro famiglie, e si parla di una possibile sosta al Muro del Pianto. In seguito il leader della Casa Bianca si sposta a Sharm el-Sheikh dove, con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, presiede la cerimonia con la firma dell'accordo tra Israele e Hamas. Allo storico vertice in Egitto con i leader della regione ed europei, l'Italia è rappresentata dalla premier Giorgia Meloni. Dopo circa dodici ore, Trump tornerà negli Usa
Quello che devi sapere
La visita di Trump in Israele
La visita lampo di Donald Trump in Israele è la prima da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca a gennaio: l’ultima risale al 2017, durante il primo viaggio internazionale da presidente del precedente mandato. Trump è arrivato intorno alle 9.45 ora locale (le 8.45 in Italia)
La giornata di Trump
Donald Trump è partito domenica sera dagli Stati Uniti per Israele. Il presidente ieri ha lasciato la Casa Bianca diretto a Tel Aviv alle 3.30 ora locale, le 21.30 italiane. Intorno all'ora di pranzo la ripartenza per l'Egitto, direzione Sharm El-Sheikh, per la "cerimonia per la pace in Medio Oriente". Poi, nel pomeriggio, il volo di ritorno per la Casa Bianca
Le misure di sicurezza
Imponenti le misure di sicurezza in Israele, con l’operazione denominata “Scudo Blu 6”. La zona dell'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv, dove è sbarcato Trump, è stata interdetta ai viaggiatori. Per motivi di sicurezza sono state chiuse l'autostrada 1 e altre arterie principali: stop al traffico privato, alle navette e ai taxi. Sono stati potenziati i treni da e per l'aeroporto, ma ai passeggeri è stato comunicato che a causa della prevista folla devono recarsi nelle stazioni con molto anticipo. Alcuni voli subiscono modifiche o cancellazioni. Già sabato sono arrivati in Israele aerei cargo con limousine, veicoli blindati e attrezzature speciali. Le autorità israeliane hanno messo in campo 4mila agenti
La cerimonia in aeroporto
All'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv già da domenica sventolavano le bandiere americane, accanto a quelle di Israele. Gli operai hanno srotolato un tappeto rosso di 50 metri al terminal 1, dove è atterrato l'Air Force One. La visita di Trump è iniziata con una breve cerimonia proprio lì: ad accoglierlo sono arrivati il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e la moglie Sara, l'inviato speciale Steve Witkoff, il consigliere e genero del presidente Jared Kushner, la figlia Ivanka e il presidente israeliano Isaac Herzog
L'incontro con le famiglie degli ostaggi
A bordo di un convoglio blindato, poi, il presidente Trump si è spostato verso la Knesset, il Parlamento israeliano, a Gerusalemme. Lungo l'autostrada da Tel Aviv a Gerusalemme sono state sistemate le bandiere Usa "come simbolo di benvenuto e rafforzamento dei legami tra i due Paesi". Alla Knesset ha firmato il libro degli ospiti, poi la visita all’ufficio del presidente del Parlamento Amir Ohana e infine all'ufficio di Netanyahu. In seguito l’incontro con le famiglie degli ostaggi (in foto)
Il discorso di Trump alla Knesset
Punto centrale della giornata di Trump è stato il discorso alla plenaria. Ecco alcuni dei passaggi principali del suo intervento, come anticipati dalla Casa Bianca.
- "La storia della ferrea determinazione e del trionfo di Israele dal 7 ottobre dovrebbe essere la prova per il mondo intero che coloro che cercano di distruggere questa nazione sono destinati a un amaro fallimento. Lo Stato di Israele è forte e vivrà e prospererà per sempre".
- "Israele ha vinto tutto ciò che si poteva ottenere con la forza delle armi. Ora è il momento di trasformare queste vittorie contro i terroristi sul campo di battaglia nel premio finale: pace e prosperità per l'intero Medio Oriente".
- "Ci riuniamo in un giorno di profonda gioia, di speranza crescente, di fede rinnovata e, soprattutto, un giorno per rendere il nostro più profondo ringraziamento all'Onnipotente Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Dopo tanti anni di guerre incessanti e pericoli senza fine, oggi il cielo è sereno, le armi tacciono, le sirene non suonano più e il sole sorge su una Terra Santa finalmente in pace. È l'alba storica di un nuovo Medio Oriente".
- "L'attenzione su Gaza deve concentrarsi interamente sul ripristino dei fondamenti della stabilità, della sicurezza, della dignità e dello sviluppo economico, affinché possano finalmente avere la vita migliore che i loro figli meritano"
Incontro con gli ostaggi liberati
Secondo alcuni media il presidente Usa farà visita a due dei rapiti rilasciati questa mattina da Hamas, i fratelli Gali e Ziv Berman. La tappa non era prevista nel programma ufficiale della visita lampo
Sosta al Muro del Pianto
È possibile che il presidente Usa aggiunga al rigido protocollo anche un altro fuori programma a Gerusalemme e che, con quello che sarebbe un altro blitz lampo, si rechi al Muro del Pianto, il luogo più sacro dell'ebraismo corrispondente a ciò che rimane dell'originario Tempio distrutto dai romani. Trump si era recato al Muro del pianto già nel 2017 nel corso della sua prima presidenza. Accostarsi al Muro del Pianto, in piedi, capo chino rivolto verso il muro, mano appoggiata alla parete, restituirebbe una foto estremamente simbolica del momento storico che Trump vorrebbe suggellare
Il vertice in Egitto
Più tardi, come detto, Trump vola a Sharm El-Sheikh per la firma dell'accordo e per presiedere lo storico vertice sulla Striscia di Gaza con i leader della regione ed europei. Il titolo comunicato ai media egiziani è “Summit di pace di Sharm el-Sheikh, accordo per terminare la guerra a Gaza”. Il programma - non definitivo - prevede prima di tutto un incontro con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Poi si prosegue con la sessione plenaria, a cui partecipano capi di Stato e di governo. Alla fine è prevista anche una foto di famiglia. Poi al-Sisi e Trump, che hanno convocato il summit in Egitto, dovrebbero rilasciare dichiarazioni mettendo in luce gli obiettivi del vertice e i prossimi passi per mantenere la pace a Gaza e facilitare le operazioni umanitarie. Il programma comprende anche diversi incontri bilaterali a margine del vertice
Chi partecipa
Presenti al vertice i Paesi del Golfo e i Paesi mediatori nella trattativa, a partire da Turchia e Qatar. Non c'è Benjamin Netanyahu, perché il summit coincide con l'inizio delle festività di Simchat Torah, e non ci son rappresentanti di Hamas. All'International Convention Center della città resort sul Mar Rosso, l'Europa è rappresentata da vari leader, dal francese Emmanuel Macron allo spagnolo Pedro Sanchez al primo ministro britannico Keir Starmer. In totale, i leader dovrebbero essere una ventina, compresa la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. C’è anche Antonio Costa per l'Ue e il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Assente l'Iran, nonostante l'invito del tycoon
Gli obiettivi del vertice
Lo scopo del vertice in Egitto è quello di garantire una legittimazione internazionale all'accordo di pace tra Israele e Hamas, così che nessuna delle parti in causa possa tornare indietro. L'obiettivo dell'incontro, ha sottolineato la presidenza egiziana, è "porre fine alla guerra, intensificare gli sforzi per raggiungere la stabilità in Medio Oriente e inaugurare una nuova era di sicurezza e stabilità". Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha rimarcato la necessità di blindare l'accordo in un evento di risonanza mondiale, prospettando anche "l'importanza" di dargli legittimità internazionale "attraverso il Consiglio di sicurezza" dell'Onu. Il leader egiziano e il presidente Usa Trump presiedono quindi la cerimonia per la sigla della storica intesa per la fine del conflitto a Gaza. L’accordo riguarda la prima fase del piano di pace proposto dagli Stati Uniti. Per Trump è l'occasione di celebrare il suo maggiore risultato di politica estera e chiarire la posizione americana andando avanti nella fase due e nella ricostruzione. Il presidente ha assicurato che “in linea di massima c'è consenso” fra le parti anche su come funzioneranno le fasi successive, ma ha riconosciuto che "alcuni dettagli devono ancora essere definiti". A Sharm el-Sheikh si annuncia soprattutto una cerimonia, anche se dovrebbe esserci un momento di confronto sui prossimi nodi, dal disarmo di Hamas al Board per il governo transitorio della Striscia
