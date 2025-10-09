Barghouti, il prigioniero palestinese che Israele non vuole rilasciare

Nel 2002, però, Marwan Barghouti è stato catturato dall’esercito israeliano perché accusato di aver organizzato e condotto attacchi nel corso della Seconda Intifada che hanno causato la morte di diverse persone. Barghouti ha negato le accuse e ha detto di non riconoscere l’autorità del tribunale che lo ha processato, non difendendosi nel corso del processo. È stato condannato a cinque ergastoli e da allora è detenuto nelle prigioni israeliane.