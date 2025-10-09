Pace a Gaza, Fabio Vitale: "Manifestazioni hanno avuto peso"

«Le azioni di piazza hanno contribuito a modificare la linea dei governi verso Gaza, anche rispetto ad alcune posizioni nette del governo italiano». Così Fabio Vitale, direttore di Sky Tg24, intervenuto nell’edizione delle 13.30. «La mobilitazione è stata anche molto emozionale, legata per esempio alle immagini dei bambini morti», ha aggiunto Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. «Credo che il pacifismo abbia avuto un ruolo, mentre slogan come “Palestina libera” e “Dal fiume al mare”, che invocava la cancellazione di Israele in linea con le posizioni di Hamas, hanno avuto meno presa», ha concluso.