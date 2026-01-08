Il Papa annuncia il nuovo concistoro per il 27 e 28 giugno

La decisione di papa Leone di convocare il secondo Concistoro a giugno è stata confermata dal direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni nel corso del briefing al termine della riunione di stasera del Collegio cardinalizio. Il Papa intende "continuare questi incontri con una cadenza annuale, di 3-4 giorni

una volta all'anno".

L'annuncio del prossimo appuntamento è arrivato in chiusura del primo Concistoro straordinario di Leone da cui è uscito più un metodo di lavoro che delle decisioni vere e proprie. Prevost l'8 maggio è stato scelto anche per lavorare all'unità interna e questa prima riunione dei cardinali a Roma era intesa a confermare proprio tale via. Si è parlato di sinodalità e missionarietà, a giugno sarà al centro probabilmente il tema della liturgia, rimasto fuori dal dialogo ieri e oggi per mancanza di tempo, seppure fosse in agenda.