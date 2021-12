Roma, accensione dell’albero di Natale a Piazza Venezia. VIDEO

Si accende l'albero di Natale di Roma a Piazza Venezia (LO "SPELACCHIO" DI LONDRA). Inaugurato dal sindaco Roberto Gualtieri, che ha voluto dedicare questa edizione del Natale alla sostenibilità, l'abete si è illuminato come da tradizione la sera dell'Immacolata. Ad assistere, nonostante la pioggia romani e turisti arrivati da diverse parti della città ma anche dall'estero. Con le nuove normative anti-Covid per accedere all'area di piazza Venezia recintata per l'evento è stato richiesto il green pass. Accese anche le luminarie di via del Corso, tra le vie commerciali più importanti di Roma (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE NEL LAZIO).