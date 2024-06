Introduzione

Il decreto Fer2, approvato di recente dalla Commissione europea, prevede alcuni aiuti – 35,3 miliardi – per le energie rinnovabili. Si punta con questa misura alla realizzazione in Italia impianti offshore entro il 31 dicembre del 2028.

Se da un lato questa iniziativa è stata accolta con favore da alcuni esperti del settore per via del suo impegno alla decarbonizzazione, dall’altro ha suscitato un allarme per via dei costi eventuali (e probabili) sulle bollette