Introduzione

Sono bastate 24 ore per vedere finiti i fondi destinati alle regioni del Sud per il Reddito Energetico Nazionale: il portale per richiedere l’agevolazione ha aperto il 5 luglio e il giorno dopo il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha annunciato il termine della disponibilità degli 80 milioni di euro (su 100 in totale per l’intero Paese) stanziati per il 2024. “I numeri registrati nella prima giornata confermano la giusta direzione intrapresa: contrastare concretamente la povertà energetica e incrementare al contempo i benefici ambientali”.

Il Reddito Energetico Nazionale è una misura finalizzata alla realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico rivolta a famiglie in condizione di disagio economico: ecco come funziona e cosa c’è da sapere