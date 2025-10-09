Nucleare, primo progetto europeo per centrale a fusione commerciale

Gauss Fusion, azienda europea fondata nel 2022 da imprese private di Italia, Germania, Francia e Spagna, ha presentato il suo Conceptual Design Report, il progetto concettuale della centrale commerciale GIGA

È pronto il progetto per la prima centrale europea a fusione commerciale. Gauss Fusion, l’azienda greentech fondata nel 2022 da imprese private di Italia, Germania, Francia e Spagna proprio con questo scopo, ha presentato oggi il suo Conceptual Design Report (CDR): un progetto concettuale completo che dà forma alla centrale GIGA e definisce, per la prima volta, come la fusione possa evolvere dalla ricerca scientifica alla realtà industriale. Il CDR è stato sviluppato nell’arco di tre anni con il contributo di partner provenienti da cinque Paesi europei, con una partecipazione italiana di primo piano che comprende ASG Superconductors tramite Hofima (Famiglia Malacalza), insieme ai partner ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), Consorzio ICAS (Italian Consortium for Applied Superconductivity) e SIMIC.

Il piano tedesco

Il Conceptual Design Report di Gauss Fusion viene presentato a pochi giorni dall’annuncio, da parte del governo tedesco, del Piano d’azione per la fusione da 2 miliardi di euro e rappresenta una risposta concreta all’appello di Berlino per accelerare il passaggio dalla ricerca alla realizzazione industriale. Il documento – che combina una roadmap di industrializzazione e un progetto tecnico di oltre mille pagine – sarà consegnato al Governo federale entro i prossimi dieci giorni, rappresentando un passo decisivo nel percorso di Gauss Fusion verso la realizzazione della prima centrale a fusione commerciale entro la metà degli anni 2040. L’iniziativa colloca l’azienda al centro dello sforzo europeo per portare la fusione su scala industriale, dove la cooperazione tra Italia, Francia, Germania e Spagna è il cardine per la costruzione di una filiera tecnologica e produttiva sovrana.

Costi e tempi

Il Report contiene tutti i dati necessari per costruire la prima centrale a fusione: dall’architettura complessiva, alle basi e al concetto di progettazione, dal quadro di sicurezza alla strategia di qualificazione, fino all’ingegneria di sistema, alla gestione del ciclo di vita e dei materiali radioattivi. Stabilisce inoltre un quadro di riferimento per costi e tempistiche: l’investimento stimato per il primo reattore commerciale first-of-a-kind si colloca tra 15 e 18 miliardi di euro, con l’obiettivo, appunto, di completarlo entro la metà degli anni 2040 (stime 2025).