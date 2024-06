Risultati elezioni regionali in Piemonte, in corso lo spoglio. DIRETTA

È iniziato alle 14 lo spoglio dei voti delle elezioni Regionali in Piemonte, dove si è votato sabato 8 e domenica 9 giugno per eleggere il nuovo presidente. In base ai primi instant poll di Opinio diffusi nella notte, il governatore uscente Alberto Cirio sarebbe avanti con una forchetta tra il 50 e il 54% e si avvierebbe quindi alla riconquista della Regione per un secondo mandato (ELEZIONI: LE NOTIZIE IN DIRETTA - I RISULTATI DELLE REGIONALI IN TEMPO REALE ).

Chi sono i candidati in Piemonte

Il governatore uscente Alberto Cirio era il candidato del centrodestra: vice segretario nazionale di Forza Italia, ha avuto il sostegno di cinque liste: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi Moderati e la civica Piemonte Liberale e Moderato. Laureato in legge, sposato, due figli, al di fuori della politica Cirio è un imprenditore agricolo attivo nella produzione delle nocciole. Il centrosinistra ha schierato Gianna Pentenero, esponente Pd che in Regione è stata assessora al Lavoro e all'Istruzione, sostenuta da Partito democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Stati Uniti d’Europa, la lista civica Pentenero Presidente e la lista civica Piemonte Ambientalista e Solidale. La candidatura di Pentenero era arrivata a sorpresa, per ricomporre il partito dem sotto la Mole evitando la conta fra l'area Schlein e l'area Bonaccini, che sostenevano rispettivamente la vicepresidente Pd Chiara Gribaudo e il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Valle, entrambi già in campagna elettorale. Il M5S ha schierato Sarah Disabato, capogruppo uscente in Regione che prima della rottura fra Pd e Movimento aveva fatto parte del tavolo di trattativa con i dem per il tentativo di costruzione di un campo largo. Poi c’è Francesca Frediani conosciuta per le battaglie No Tav in Valle di Susa: laureata in Scienze della Comunicazione, si è avvicinata alla politica come addetta stampa del gruppo M5s in Regione, poi è stata eletta consigliera per il Movimento che ha lasciato nel corso del secondo mandato per creare un suo gruppo. Ora corre per la presidenza con Piemonte Popolare. Infine l’avvocato Alberto Costanzo, appoggiato dalla lista Libertà di Cateno De Luca.