I seggi hanno riaperto questa mattina alle 7 e rimarranno aperti fino alle 23. Nella mezza giornata di ieri l'affluenza è arrivata al 17,54%. Il governatore uscente Alberto Cirio cerca un secondo mandato. I quattro sfidanti sono Gianna Pentenero (Pd), Sarah Disabato (5 Stelle), l’avvocato Alberto Costanzo (Libertà) e Francesca Frediani (Piemonte Popolare) ascolta articolo

Urne aperte in Piemonte per le elezioni Regionali: i cittadini votano per eleggere il nuovo presidente di Regione e 50 consiglieri regionali. I seggi hanno riaperto alle 7 e ci sarà tempo fino alle ore 23 per esprimere la propria preferenza. In contemporanea, in tutta Italia si sta votando per le elezioni Europee e in circa 3.700 Comuni si vota per le amministrative (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Nella giornata di ieri (quando si è votato dalle 15 alle 23) l’affluenza per le Regionali in Piemonte è stata del 17,54% (4.795 sezioni su 4.795).

I candidati presidente in Piemonte Alberto Cirio, di Forza Italia, è appoggiato da tutto il centrodestra unito: con gli azzurri ci sono anche Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati. Se venisse rieletto, per il centrodestra sarebbe la prima riconferma in Piemonte in 25 anni. Più frazionato il quadro a sinistra. Il Pd ha puntato su Gianna Pentenero, già assessora comunale a Torino, ottenendo il sostegno anche di Alleanza Verdi e Sinistra (e di Stati Uniti d’Europa). I Cinque Stelle, invece, corrono da soli e hanno candidato Sarah Disabato, attuale capogruppo in Regione. Poi c’è l’avvocato Alberto Costanzo. Oggi lo appoggia la lista Libertà di Cateno De Luca, nel 2019 – quando si candidò come si sindaco di Casale Monferrato – a sostenerlo c’era CasaPound. Francesca Frediani, fuoriuscita dai Cinque Stelle e attivista del movimento No Tav, corre con la lista Piemonte popolare. vedi anche Elezioni regionali in Piemonte, come e quando si vota

La legge elettorale in Piemonte La tornata elettorale in corso è la prima con le nuove regole in vigore dalla scorsa estate: si elegge il candidato presidente che risulta in prima battuta il più votato, quindi senza la previsione di un eventuale ballottaggio, con premi di maggioranza diversi per i consiglieri delle liste che lo sostengono a seconda di quanti voti ottiene. Se si ferma sotto il 45%, i seggi saranno 28. Se sta tra il 45 e il 60%, si sale a 30. Se supera il 60% la maggioranza ottiene 32 seggi. Le opposizioni non possono comunque avere meno di 18 posti a sedere in Consiglio regionale. Le circoscrizioni Quaranta consiglieri vengono eletti con sistema proporzionale, 10 con il maggioritario. I primi quaranta sono distribuiti sulla base di liste circoscrizionali, così divise: Circoscrizione elettorale provinciale di Alessandria: 4 seggi;

Circoscrizione elettorale provinciale di Asti: 2 seggi;

Circoscrizione elettorale provinciale di Biella: 2 seggi;

Circoscrizione elettorale provinciale di Cuneo: 5 seggi;

Circoscrizione elettorale provinciale di Novara: 3 seggi;

Circoscrizione elettorale provinciale di Torino: 21 seggi;

Circoscrizione elettorale provinciale del Verbano Cusio Ossola: 1 seggio;

Circoscrizione elettorale provinciale di Vercelli: 2 seggi. vedi anche Elezioni, i facsimili delle schede elettorali dell'8 e 9 giugno

La scheda elettorale Su ogni scheda elettorale, dentro un rettangolo, c’è il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, con accanto due linee riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra sono riportati il nome e cognome del candidato presidente collegato e il contrassegno della relativa lista regionale. In caso di collegamento con più liste circoscrizionali, il candidato presidente e la lista regionale sono posti al centro del rettangolo che comprende tutti i contrassegni delle liste circoscrizionali collegati. Come si vota L'elettore può votare per la sola lista circoscrizionale o per il solo candidato presidente e la sua lista regionale, oppure per entrambi. Ammesso anche il cosiddetto voto disgiunto. Attenzione alle preferenze: c'è la possibilità di esprimerne fino a due, ma in tal caso devono essere di genere diverso, pena l'annullamento della seconda. approfondimento Come funziona il voto disgiunto