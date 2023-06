Risultati elezioni regionali in Molise, urne chiuse e spoglio in corso

Seggi chiusi in Molise dove oggi e ieri si è votato per le elezioni regionali. Lo spoglio è in corso. Sono tre i candidati alla carica di governatore: Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, Francesco Roberti (Forza Italia) appoggiato dal centrodestra (sette liste) e il civico Emilio Izzo (CHI SONO I TRE CANDIDATI).