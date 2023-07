Domenica 25 - dalle 7 alle 23 - e lunedì 26 giugno - dalle 7 alle 15 - il Molise va al voto per il rinnovo del consiglio regionale e per la scelta del successore di Donato Toma, alla presidenza della Regione. Per la carica di governatore sfida a tre tra il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina sostenuto da Pd e M5S, il sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso, Francesco Roberti appoggiato dal centrodestra ed Emilio Izzo con la lista civica “Io Non Voto I Soliti Noti” ascolta articolo

Domenica 25 e lunedì 26 giugno seggi aperti in Molise per l’elezione del presidente della Regione e per rinnovare il consiglio Regionale. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Sono tre i candidati in corsa a Palazzo Vitale per la carica di presidente: Francesco Roberti per il centrodestra, Roberto Gravina per centrosinistra e M5S ed Emilio Izzo per la lista civica “Io Non Voto I Soliti Noti”. Il sistema elettorale prevede la ripartizione dei seggi nell’unica circoscrizione con una maggioranza minima di 12 seggi (su 20) alla coalizione del presidente vincitore e una soglia di sbarramento al 5% per le liste.

Il candidato del centrodestra è Francesco Roberti Dopo la decisione del governatore uscente Donato Toma, indagato per abuso d’ufficio insieme a cinque assessori della sua giunta, di non correre per un secondo mandato, il centrodestra ha deciso di puntare su Francesco Roberti. Esponente di Forza Italia, nato nel 1967 a Montefalcone del Sannio, Roberti è un ingegnere eletto sindaco di Termoli il 9 giugno 2019 e il successivo settembre presidente della Provincia di Campobasso. A sostenere la candidatura di Roberti è tutto il centrodestra: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Dc, Noi di Centro (che include candidati di Italia Viva) e tre liste civiche.

Per Pd e M5S corre Roberto Gravina Pd e Movimento Cinque Stelle si presentano insieme a sostegno della candidatura di Roberto Gravina. Esponente pentastellato nato nel 1977 a Roma, Gravina, che di professione fa l'avvocato, è stato eletto sindaco di Campobasso il 9 giugno 2019 dopo essersi candidato una prima volta nel 2012. Lo sostengono sei liste: Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, e tre liste civiche. La coalizione "giallorossa" che appoggia Gravina non include Azione e Italia Viva. Il civico Emilio Izzo Il terzo candidato è Emilio Izzo, 69 anni, pensionato ex dipendente statale che guida la lista civica “Io Non Voto I Soliti Noti”. approfondimento Elezioni regionali Friuli Venezia Giulia, Fedriga rieletto governatore

Il sistema elettorale in Molise Il sistema elettorale per il voto regionale in Molise prevede un’unica circoscrizione territoriale rispetto alle due circoscrizioni provinciali in vigore fino alle elezioni del 2018. La coalizione del presidente che risulta vincitore ha diritto a una forbice di seggi di maggioranza da 12 a 14 sui 20 seggi totali in palio. Non è previsto il voto disgiunto, sarà dunque possibile votare per il candidato presidente o per una lista a lui collegata.

