Le polemiche

L'immagine è anche corredata dall'ironica frase: "Brigata riparazioni panchine", a rafforzare il concetto espresso dal comico. Intanto, da sinistra a destra, le forze politiche condannano le parole di Beppe Grillo, nonostante il tentativo del leader del Movimento Giuseppe Conte, che già nella serata di ieri aveva definito le sue parole estrapolate dal contesto e "criminalizzate perchè, accarezzando il gusto del paradosso, incitavano i presenti a indossare il passamontagna per compiere azioni non violente, bensì utili alla collettività". Oggi il leader M5s ha aggiunto: "La piazza di ieri un segnale forte, anche se i giornali e altre forze politiche si dedicano a una formula che è stata strumentalizzata, che Grillo ha usato altre volte, auspicando una cittadinanza attiva che oggi addirittura viene contrastata. Il fatto che abbiano parlato di questo è positivo". La Lega, attraverso una nota, ha parlato di "gravi, inaccettabili e sconcertanti parole". Condanna anche da parte di Giorgio Mulè di Forza Italia: "Quella di Beppe Grillo non è una buffonata, ma un pericoloso invito a sollecitare menti deboli ad azioni violente". Dura anche Pina Picierno del Partito Democratico: "Parole farneticanti".