"Non è una religione delle risposte, ma delle domande"

leggi anche

Beppe Grillo condannato per diffamazione ex parlamentare Pd Bari

“Dio non c’è più, questo è il problema. Tutti i grandi capolavori non ci sarebbero senza Dio, motore del mondo, e oggi che non c’è più, non c’è più niente. Lo abbiamo sostituito con il capitalismo, con il denaro. Abbiamo bisogno di un’entità - ha detto Grillo dal palco durante un suo spettacolo - La scienza non dà risposte, la tecnologia non dà risposte, la religione non dà più risposte. Poi succede che negli Usa nascono nuove strane religioni. Allora perché io non posso fare una mia chiesa? Perché non posso fondare una Chiesa dell’Altrove? È tutto altrove, altrove non dà risposte ma si va alla ricerca”. E l'Altrove, come preannunciato da Grillo, non si propone come religione delle risposte, ma delle domande: "Non cercate risposte, ma domande: le risposte arriveranno da sole", si legge nell'atto costitutivo, "tutte le religioni dell’uomo caddero nell’errore di rispondere ai misteri dello spazio, del tempo, della natura e di Dio".