Grillo: “Dio non c’è più , lo abbiamo sostituito con il denaro”

approfondimento

Angelus, Papa prega per il vescovo Alvarez condannato a 26 anni

Grillo durante lo spettacolo annuncia: “fondo la Chiesa dell’Altrove e andiamo tutti insieme alla conquista dell’8x1000”. Poi aggiunge: “Dio non c’è più, questo è il problema. Tutti i grandi capolavori non ci sarebbero senza Dio, motore del mondo, e oggi che non c’è più, non c’è più niente”. Il comico spiega: “Lo abbiamo sostituito con il capitalismo, con il denaro. Abbiamo bisogno di un’entità”. E lo spettacolo continua su questo tema: “La scienza non dà risposte, la tecnologia non dà risposte, la religione non dà più risposte. Poi succede che negli Usa nascono nuove strane religioni. Allora perché io non posso fare una mia chiesa? Perché non posso fondare una Chiesa dell’Altrove? È tutto altrove, altrove non dà risposte ma si va alla ricerca. Ho già pronto lo statuto, già fatta l’associazione, c’è il sito altrove.com”, continua Grillo mostrando il simbolo dell’Altrove: una A a forma di antenna.