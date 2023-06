Roma, corteo M5S contro la precarietà: sarà presente anche Schlein

Economia

Il 1° maggio sul tavolo del Consiglio dei ministri arriverà il nuovo Decreto Lavoro del governo Meloni. Tra gli interventi c’è anche quello sui contratti a termine : stando a quanto trapelato finora, si andrà a modificare ancora una volta la normativa in tema di causali (le ragioni per cui è giustificabile il ricorso a un accordo a tempo determinato e non indeterminato). Ecco come potrebbe cambiare la disciplina

La legge stabilisce l’obbligo di inserire la causale per tutti i rinnovi di contratti a termine. Così anche per le proroghe degli accordi, dopo che sono trascorsi i primi 12 mesi. Secondo quanto anticipato negli scorsi giorni da Il Sole 24 Ore , la bozza di decreto interviene proprio sui contratti a termine con una durata fino a 12 mesi

Si prevede che le causali possano essere stabilite in prima battuta dai contratti collettivi, che siano nazionali, territoriali oppure aziendali. In realtà, si tratta di una pratica già attiva in alcuni settori commerciali (come quello del tessile). La nuova legge andrebbe quindi a renderla una regola generale e valida in ogni campo