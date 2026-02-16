Oggi il sindaco procederà con la nomina della commissione per la valutazione delle istanze volte a ottenere i contributi e i ristori previsti dall'ordinanza di protezione civile. "Chi vuole speculare su questa vicenda - ha avvertito il primo cittadino – troverà noi a sbarrargli la strada". intanto proseguono gli interventi dei vigili del fuoco nella zona rossa

ascolta articolo

Non si ferma l'attività dei vigili del fuoco a Niscemi, anche per accompagnare e aiutare i residenti nella zona rossa a rientrare nelle abitazioni allo scopo di recuperare i beni e i ricordi essenziali. Intanto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha comunicato che oggi procederà alla nomina della commissione per la valutazione delle istanze volte a ottenere i contributi e i ristori previsti dall'ordinanza di protezione civile. Si inizierà dalla disamina di quelle presentate a partire dal 18 gennaio.





Sindaco Niscemi: "C'è chi specula su dramma, reagiremo"

"C'è stata una grande risposta di solidarietà da parte della comunità niscemese a favore degli sfollati. Sono stati accolti da amici, parenti e presso seconde case. Questo è necessario sempre sottolinearlo. Niscemi merita rispetto e ci batteremo per la dignità del popolo niscemese, anche a fronte di certe ricostruzioni giornalistiche" ha detto il sindaco, Massimiliano Conti, in una diretta social. "Chi vuole speculare su questa vicenda - ha avvertito – troverà noi a sbarrargli la strada, chi vuole costruire carriere su questo vicenda, gettando discredito su di noi,,troverà il necessario senso di comunità e riscossa del nostro popolo".



Approfondimento Frana Niscemi, presentate oltre mille domande per il contributo casa