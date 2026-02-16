Oggi il sindaco procederà con la nomina della commissione per la valutazione delle istanze volte a ottenere i contributi e i ristori previsti dall'ordinanza di protezione civile. "Chi vuole speculare su questa vicenda - ha avvertito il primo cittadino – troverà noi a sbarrargli la strada". intanto proseguono gli interventi dei vigili del fuoco nella zona rossa
Non si ferma l'attività dei vigili del fuoco a Niscemi, anche per accompagnare e aiutare i residenti nella zona rossa a rientrare nelle abitazioni allo scopo di recuperare i beni e i ricordi essenziali. Intanto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha comunicato che oggi procederà alla nomina della commissione per la valutazione delle istanze volte a ottenere i contributi e i ristori previsti dall'ordinanza di protezione civile. Si inizierà dalla disamina di quelle presentate a partire dal 18 gennaio.
Sindaco Niscemi: "C'è chi specula su dramma, reagiremo"
"C'è stata una grande risposta di solidarietà da parte della comunità niscemese a favore degli sfollati. Sono stati accolti da amici, parenti e presso seconde case. Questo è necessario sempre sottolinearlo. Niscemi merita rispetto e ci batteremo per la dignità del popolo niscemese, anche a fronte di certe ricostruzioni giornalistiche" ha detto il sindaco, Massimiliano Conti, in una diretta social. "Chi vuole speculare su questa vicenda - ha avvertito – troverà noi a sbarrargli la strada, chi vuole costruire carriere su questo vicenda, gettando discredito su di noi,,troverà il necessario senso di comunità e riscossa del nostro popolo".
Approfondimento
Frana Niscemi, presentate oltre mille domande per il contributo casa
Oltre mille interventi nella zona rossa
Continuano intanto gli interventi dei vigili del fuoco nella zona rossa dopo che nella giornata di ieri ne sono stati espletati 36, per un totale di 1339 interventi dall'inizio dell’ emergenza. Nella fascia tra i 50 e i 150 metri rimangono in coda due interventi. Nella fascia tra i 30 e i 50 metri, gli interventi attualmente in coda sono 22 attesa l'elevata complessità e la necessità che questi siano eseguiti in sicurezza a cura di squadre Usar. Tra 0 e 30 metri del fronte di frana gli interventi saranno oggetto di specifica valutazione, così come quelli che rientrano nei 100 metri a valle della frana.