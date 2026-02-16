Offerte Sky
Maltempo in Salento, crolla l’arco degli innamorati di Melendugno. FOTO

Cronaca fotogallery
8 foto
Ansa / Assessorato al turismo di Melendugno / Maurizio Cisternino - sindaco di Melendugno

Un simbolo della costa pugliese si è sbriciolato in mare dopo le violente piogge e mareggiate dei giorni scorsi. “Sparisce uno dei tratti turistici più famosi della nostra costa e dell'Italia intera”, commenta il sindaco Maurizio Cisternino. Per paura di crolli rocciosi, parte dell'area a ridosso dell'arco era interdetta già dal 2014

