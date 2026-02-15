Il vortice di San Valentino si appresta ad abbandonare l’Italia nelle prossime ore, ma prima di allontanarsi definitivamente lascerà ancora strascichi di instabilità che coinvolgeranno alcune regioni del Paese, dove sono attese ancora piogge e nevicate in montagna. Colpa del ciclone Oriana, che da giorni sta flagellando l'Italia, lasciando dietro di sé una scia di fango, esondazioni e danni strutturali. In soli tre giorni, i viigili del fuoco hanno effettuato oltre 2mila interventi tra Calabria, Sicilia e Sardegna. La situazione più critica si registra in Calabria, dove le piogge hanno causato frane e danneggiato il Parco archeologico di Sibari, conil governatore Roberto Occhiuto ha già richiesto lo stato di emergenza.

Piogge e nevicate, ecco dove

Per quanto riguarda la gironata odierna, già dal mattino, pur in un contesto di residua variabilità, ampie schiarite si affermeranno sulle regioni settentrionali, in particolare sul Nord-ovest. Il miglioramento si estenderà progressivamente anche alla Sardegna e a tutto il settore tirrenico del Centro, dalla Toscana al Lazio. Nubi più dense e piogge sparse interesseranno il medio versante adriatico, dal sud della Romagna fino a Marche, Abruzzo e Molise, coinvolgendo inoltre gran parte delle regioni meridionali. I fenomeni risulteranno più frequenti sul comparto tirrenico tra Campania, Calabria e Sicilia. Non mancherà qualche nevicata lungo la dorsale appenninica: al Centro la quota neve si attesterà mediamente intorno ai 1.200-1.300 metri, mentre al Sud sarà necessario salire a quote più elevate per osservare i fiocchi bianchi.

Miglioramento nelle prossime ore, ma solo temporaneo

Con il passare delle ore, grazie a ulteriori rasserenamenti al Nord e sulle regioni tirreniche centrali, le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi anche altrove. Entro sera i fenomeni insisteranno soprattutto sull’estremo settore tirrenico meridionale, in particolare tra Calabria e nord della Sicilia, con la possibilità di qualche piovasco sparso anche sulla Sardegna. Un miglioramento più diffuso si registrerà nel corso della notte, ma sarà solo temporaneo. Da ovest è infatti atteso un nuovo e veloce fronte perturbato che, con l’inizio della settimana, attraverserà la Penisola riportando piogge e nevicate, soprattutto al Centro-sud e sui rilievi di confine del Nord.