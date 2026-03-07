Offerte Sky
Napoli, abusi su un bimbo di tre anni in un centro commerciale: arrestato 47enne

La madre del piccolo, secondo quanto ricostruito, si è accorta delle molestie e ha iniziato ad urlare: ne è nata una lite tra l'uomo e il padre del bimbo, poi il 47enne si è allontanato. Grazie al personale di vigilanza e alle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza è stato individuato

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di un bimbo di tre anni all'interno di un centro commerciale a Napoli. Il 47enne è stato bloccato dopo che la mamma del piccolo ha contattato il 112 e segnalato gli abusi. La donna, secondo quanto ricostruito, si è accorta delle molestie e ha iniziato ad urlare: ne è nata una lite tra l'uomo e il padre del piccolo, poi il 47enne si è allontanato. Grazie al personale di vigilanza e alle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza, l'uomo è stato individuato mentre passeggiava nella galleria del centro commerciale e teneva per mano due bambine. I carabinieri, nel frattempo arrivati sul posto, lo hanno intercettato e, dopo una violenta colluttazione, lo hanno bloccato e arrestato per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e violenza sessuale. Le due bambine che erano con lui, è stato poi accertato, erano una sua nipote e la figlia di una sua amica, che si trovavano entrambe nel centro commerciale.

