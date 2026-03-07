Agguato a Marano di Napoli, 80enne ucciso a colpi di pistola: trovato senza vita in autoCronaca
La vittima sarebbe Castrese Palumbo, ritenuto affiliato al clan Nuvoletta. L'uomo è stato trovato senza vita nella sua Toyota Yaris, raggiunto alla testa da diversi proiettili. Sul posto rinvenuti dodici bossoli calibro. I carabinieri indagano sulla dinamica e sui responsabili
Agguato a Marano di Napoli. Un uomo di 80 anni, Castrese Palumbo, alias Svitapierno, affiliato al clan Nuvoletta, è stato ucciso questa mattina da diversi colpi d'arma da fuoco. Palumbo è stato trovato senza vita all'interno di una Toyota Yaris, sul sedile di guida, dai carabinieri della Compagnia locale.
Le prime ricostruzioni e le indagini
Il corpo è stato individuato in via Svizzera, all'angolo con corso Europa, dove si sarebbe consumato l'agguato. Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, ignoti avrebbero esploso numerosi colpi contro l'anziano, alcuni dei quali lo avrebbero raggiunto alla testa. Sul luogo dell'omicidio i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato dodici bossoli calibro 9. Le indagini sono in corso per chiarire dinamica, movente e identità dei responsabili.