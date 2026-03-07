Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Agguato a Marano di Napoli, 80enne ucciso a colpi di pistola: trovato senza vita in auto

Cronaca
©Ansa

La vittima sarebbe Castrese Palumbo, ritenuto affiliato al clan Nuvoletta. L'uomo è stato trovato senza vita nella sua Toyota Yaris, raggiunto alla testa da diversi proiettili. Sul posto rinvenuti dodici bossoli calibro. I carabinieri indagano sulla dinamica e sui responsabili

ascolta articolo

Agguato a Marano di Napoli. Un uomo di 80 anni, Castrese Palumbo, alias Svitapierno, affiliato al clan Nuvoletta, è stato ucciso questa mattina da diversi colpi d'arma da fuoco. Palumbo è stato trovato senza vita all'interno di una Toyota Yaris, sul sedile di guida, dai carabinieri della Compagnia locale.

Le prime ricostruzioni e le indagini

Il corpo è stato individuato in via Svizzera, all'angolo con corso Europa, dove si sarebbe consumato l'agguato. Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, ignoti avrebbero esploso numerosi colpi contro l'anziano, alcuni dei quali lo avrebbero raggiunto alla testa. Sul luogo dell'omicidio i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato dodici bossoli calibro 9. Le indagini sono in corso per chiarire dinamica, movente e identità dei responsabili.

Potrebbe interessarti

Napoli, donna accoltellata su un bus al Vomero da uno sconosciuto

Cronaca: Ultime notizie

La Spezia, ordina un kg di droga sul web: arrestato

Cronaca

Arrestato, in flagranza di reato, dalla GdF un italiano di Arcola che aveva appena ritirato,...

Messina, 15enne denuncia violenza sessuale a una festa di compleanno

Cronaca

Un'adolescente di Messina avrebbe subito abusi sessuali a una festa di compleanno: è l'accusa...

Famiglia nel bosco, cosa succede dopo l’allontanamento della madre

Cronaca

“Credevamo di vivere in un Paese civile, ma invece non lo è”, ha attaccato la legale Danila...

Famiglia nel bosco

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, la guerra in Medio Oriente. Trump vuole la resa dell’Iran. Il petrolio...

15 foto

Giornata della Donna 2026, cosa fare a Torino: gli eventi

Cronaca

Anche Torino, come le principali città italiane, domenica 8 marzo celebra la Giornata...

Cronaca: i più letti