La vittima sarebbe Castrese Palumbo, ritenuto affiliato al clan Nuvoletta. L'uomo è stato trovato senza vita nella sua Toyota Yaris, raggiunto alla testa da diversi proiettili. Sul posto rinvenuti dodici bossoli calibro. I carabinieri indagano sulla dinamica e sui responsabili

Le prime ricostruzioni e le indagini

Il corpo è stato individuato in via Svizzera, all'angolo con corso Europa, dove si sarebbe consumato l'agguato. Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, ignoti avrebbero esploso numerosi colpi contro l'anziano, alcuni dei quali lo avrebbero raggiunto alla testa. Sul luogo dell'omicidio i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato dodici bossoli calibro 9. Le indagini sono in corso per chiarire dinamica, movente e identità dei responsabili.