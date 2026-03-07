Una nuova opera della street artist Laika dal titolo "War Is Patriarchy" (La Guerra è Patriarcato) è apparsa a Roma alla vigilia dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. L'opera che si trova in via Boncompagni, a pochi passi dall'Ambasciata Usa, raffigura una militante transfemminista che spezza in due un missile con un calcio. L'artista spiega che questa giornata di lotta arriva in un momento terribile per l'umanità, in cui "venti di guerra su larga scala soffiano sempre più forte". "Una guerra voluta da leader dispotici, che - afferma in una nota - se ne infischiano del diritto internazionale e si rendono responsabili della morte di migliaia di vite, spesso donne e bambini, solo per i propri interessi economici e per le loro dinamiche di potere". Secondo Laika "la guerra è patriarcato' perché del patriarcato è l'espressione più estrema. Con la logica del dominio, della violenza e della sottomissione, la guerra applica su scala globale la gerarchia patriarcale, dove la forza, la violenza e il controllo prevalgono su diplomazia, cooperazione e diritti".