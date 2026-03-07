Offerte Sky
"La guerra è patriarcato": l'opera della street artist Laika per l'8 marzo

©Ansa

Una nuova opera della street artist dal titolo "War Is Patriarchy" (La Guerra è Patriarcato) è apparsa a Roma alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna. A pochi passi dall'Ambasciata Usa, raffigura una militante transfemminista che spezza in due un missile con un calcio

Una nuova opera della street artist Laika dal titolo "War Is Patriarchy" (La Guerra è Patriarcato) è apparsa a Roma alla vigilia dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. L'opera che si trova in via Boncompagni, a pochi passi dall'Ambasciata Usa, raffigura una militante transfemminista che spezza in due un missile con un calcio.  L'artista spiega che questa giornata di lotta arriva in un momento terribile per l'umanità, in cui "venti di guerra su larga scala soffiano sempre più forte".  "Una guerra voluta da leader dispotici, che - afferma in una nota - se ne infischiano del diritto internazionale e si rendono responsabili della morte di migliaia di vite, spesso donne e bambini, solo per i propri interessi economici e per le loro dinamiche di potere".  Secondo Laika "la guerra è patriarcato' perché del patriarcato è l'espressione più estrema. Con la logica del dominio, della violenza e della sottomissione, la guerra applica su scala globale la gerarchia patriarcale, dove la forza, la violenza e il controllo prevalgono su diplomazia, cooperazione e diritti". 

A new work by street the street artist Laika, entitled War Is Patriarchy , appeared in Rome on the eve of the International Women's Day. The poster depicts a trans-feminist militant breaking a missile in two with a kick, Rome, March 7, 2026. ANSA/FABIO FRUSTACI
L'opera di Laika per l'8 marzo. - ©Ansa

Laika: "Limportanza di scendere in piazza"

"Guerra è anche quella che il nostro governo ha deciso di fare alle donne, alle soggettività femminilizzate, alle persone trans e non binarie attraverso il Ddl Bongiorno, che ha come obiettivo minare la credibilità di chi subisce violenza e tutelare chi abusa, aggravando la vittimizzazione nei tribunali", ha aggiunto l'artista che conclude con un appello: "Oggi più che mai è importante scendere in piazza domenica 8 marzo e partecipare allo sciopero di lunedì 9 marzo. Essere contro guerra e patriarcato significa stare dalla parte giusta della storia". 

La street artist Laika dipinge le navi della Global Sumud Flotilla
©Ansa

Corteo Non Una di Meno Roma 8 marzo
8 marzo, da Roma a Milano in migliaia ai cortei di "Non Una di Meno"

'Lotto, boicotto, sciopero' è lo slogan delle dimostrazioni che hanno sfilato per le vie di numerose città italiane, da Padova a Torino, in quello che l’organizzazione definisce un grido collettivo contro 'la violenza patriarcale, la guerra e la povertà'. Nella Capitale le organizzatrici dicono: 'Siamo più di 20mila'. Ai giardini di Piazza Vittorio un flash mob con quattro attiviste legate alla cancellata. A Fiumicino muri tappezzati di frasi sui diritti delle donne

