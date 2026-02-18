La revisione del sistema richiede un dialogo con le istituzioni europee, sia per valutare eventuali modifiche al mercato delle emissioni sia per evitare contestazioni sugli aiuti di Stato. La partita coinvolge la Commissione europea ed è seguita dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, incaricato di approfondire i margini di intervento con il commissario Raffaele Fitto. Sul piano politico, Forza Italia sostiene la necessità di rivedere le norme sulle quote di emissione, ritenute troppo onerose per il sistema industriale. Per la Lega, invece, sarebbe doveroso un contributo delle banche. "L'obiettivo è di arrivare in Cdm, tagliando di quanti più euro possibile il peso e il costo per gli italiani, chiedendo un sacrificio e un contributo alle aziende, come le banche", ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

