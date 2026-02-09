Come stabilito nel provvedimento approvato dal parlamento lo scorso novembre, per quest'anno sono 88 mila gli ingressi di lavoratori subordinati fissati per il settore turistico-alberghiero. L'invio delle domande, dalle ore 9, spetta unicamente ai datori di lavoro - singoli o tramite associazioni di categoria - che in precedenza hanno preocompilato il modulo sul Portale Servizi del Ministero dell'Interno

Quali Paesi extra-Ue sono ammessi

A poter accedere agli ingressi sono i cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan.

Come fare domanda

Per poter inviare la domanda, ai datori di lavoro - singoli o tramite associazioni di categoria - era richiesto di precompilare, entro il 7 dicembre 2025 - il modello C-stag turistico sul Portale Servizi ALI del Ministero dell'Interno. Dalla stessa piattaforma telematica è possibile accedere all'area riservata tramite identità Spid o Carta d'identità elettronica (Cie). Una volta effettuato l'accesso, occorre cliccare sulla voce "Sportello Unico Immigrazione" e selezionare il campo "Compila Domande Decreto Flussi 2026/Click-day 2026". Sarà possibile inviare direttamente le domande in giacenza entro le ore 20:00 oppure, in un secondo momento, tramite lo strumento "Ricerca domande". C'è tempo fino al 31 dicembre 2026 per inviare le istanze anche se, va ricordato, l'accettazione della domanda dipende dall'ordine temporale di arrivo.

Gli altri click day in programma

Il click day per l’ingresso di lavoratori subordinati stagionali nel settore turistico arriva a circa un mese da quello del 12 gennaio 2026 riservato al comparto agricolo. Il 16 febbraio, sempre alle ore 9:00, è in programma il click day riservato in questo caso ai datori interessati ad assumere lavoratori subordinati non stagionali. Mentre alle 9:00 del 18 febbraio sarà la volta dell'assistenza familiare (colf, badanti e baby-sitter).