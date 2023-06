9/9 ©Getty

Come comportarsi se si trova un ragno violino in casa? Non si tratta di animali infestanti, ma se gli incontri sono frequenti può essere opportuno intervenire per cercare di ridurre la popolazione: per farlo, si consiglia di sigillare battiscopa, fessure, infissi e passaggi per tubature

Allarme ragno violino, boom di punture e segnalazioni. Ecco i rischi