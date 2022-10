Allarme ragno violino a Roma, le farmacie: molti casi in poche ore

Allarme a Roma per il ragno violino. Secondo Leggo, arriva dalle farmacie della Capitale per i tanti casi in poche ore. La sua puntura può creare seri problemi. Come sta accadendo a Roma, dal Laurentino al Portuense. La minacciosa presenze del ragno violino, infatti, conta casi accertati in quelle zone, ma gli esperti alzano l'allerta. (I RISCHI - COME RICONOSCERLO)

Che animale è

Il ragno violino può essere di piccola media e grandezza, dai 7 ai 9 millimetri, ha un colore marroncino-giallastro e sembra innocuo: quando arriva neanche si fa notare. Ma la sua puntura, quella sì. O meglio, all'inizio sembra asintomatica. Ma poi si trasforma. Le segnalazioni arrivano da Roma Sud. Se punti, bisogna intervenire subito.