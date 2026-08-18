Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Francia, parapendista bloccato su una parete: il salvataggio

Mondo
Crs Alpes Grenoble

Il parapendista, spinto dal vento contro la parete, era rimasto bloccato su una piccola sporgenza

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un parapendista è rimasto bloccato a circa 200 metri dal vuoto dopo aver perso il controllo della vela durante un volo sul Saint-Eynard, nelle Alpi francesi. L'uomo, 53 anni, è stato raggiunto e recuperato dai soccorritori della CRS Alpes e della Sécurité civile al termine di un'operazione particolarmente complessa.

 

L'incidente è avvenuto domenica 16 agosto. Secondo il comunicato della CRS Alpes, il pilota ha subito una chiusura della vela ed è entrato in autorotazione, attivando il paracadute di emergenza. Il vento lo ha quindi spinto contro la parete rocciosa, che ha colpito tre volte prima di fermarsi su una piccola cengia.

Bloccato su una sporgenza larga 80 centimetri

Il parapendista si è ritrovato su una superficie inclinata larga circa 80 centimetri, ricoperta di ghiaia instabile e con 200 metri di vuoto sotto i piedi. Era ancora collegato sia al paracadute di emergenza sia alla vela. È riuscito a sganciare la vela, ma non il paracadute, rimasto sospeso sotto di lui e trattenuto soltanto da alcune asperità della roccia. Una raffica avrebbe potuto gonfiare il paracadute di emergenza e provocare la caduta dell'uomo. La CRS Alpes riferisce che, inizialmente, il parapendista non aveva riportato ferite.

Impossibile calare direttamente un soccorritore

Le condizioni del luogo hanno impedito ai soccorritori di calare direttamente un uomo sull'infortunato. Il flusso d'aria generato dall'elicottero avrebbe infatti potuto gonfiare nuovamente il paracadute e trascinare il parapendista nel vuoto. Due soccorritori sono stati quindi calati con il verricello sulla parete, a circa 60 metri di distanza in orizzontale dalla posizione dell'uomo. Da lì hanno iniziato ad avvicinarsi con cautela, affrontando un terreno particolarmente esposto e caratterizzato da roccia friabile. Per procedere in sicurezza hanno utilizzato una linea di sicurezza e chiodi recuperabili posizionati con un perforatore, fino a raggiungere il parapendista mettendolo in sicurezza.

Mondo: Ultime notizie

Terremoto di magnitudo 5.6 in Cina, epicentro nel Qinghai

Mondo

Secondo le rilevazioni dell'Ingv, il sisma ha interessato la parte occidentale del...

Trump: "Non sono in corso, né previsti, colloqui con l'Iran"

Mondo

Intanto Teheran avverte che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non...

Ucraina, Fedorov chiede elezioni: democrazia non sia ostaggio di Mosca

Mondo

Oltre 700 droni contro Mosca. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato...

Cisgiordania, palestinesi marchiati con il pennarello: bufera sull'Idf

Mondo

Un numero scritto sulla fronte e sulle braccia dopo un fermo dell'esercito israeliano. È la...

Gli Usa impongono sanzioni contro la presidente della Cpi

Mondo

La Corte penale istituzionale era già nel mirino degli Stati Uniti: lo scorso anno gli Usa...

Mondo: I più letti