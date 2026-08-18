Francia, parapendista bloccato su una parete: il salvataggio

Il parapendista, spinto dal vento contro la parete, era rimasto bloccato su una piccola sporgenza ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un parapendista è rimasto bloccato a circa 200 metri dal vuoto dopo aver perso il controllo della vela durante un volo sul Saint-Eynard, nelle Alpi francesi. L'uomo, 53 anni, è stato raggiunto e recuperato dai soccorritori della CRS Alpes e della Sécurité civile al termine di un'operazione particolarmente complessa. L'incidente è avvenuto domenica 16 agosto. Secondo il comunicato della CRS Alpes, il pilota ha subito una chiusura della vela ed è entrato in autorotazione, attivando il paracadute di emergenza. Il vento lo ha quindi spinto contro la parete rocciosa, che ha colpito tre volte prima di fermarsi su una piccola cengia.

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Bloccato su una sporgenza larga 80 centimetri Il parapendista si è ritrovato su una superficie inclinata larga circa 80 centimetri, ricoperta di ghiaia instabile e con 200 metri di vuoto sotto i piedi. Era ancora collegato sia al paracadute di emergenza sia alla vela. È riuscito a sganciare la vela, ma non il paracadute, rimasto sospeso sotto di lui e trattenuto soltanto da alcune asperità della roccia. Una raffica avrebbe potuto gonfiare il paracadute di emergenza e provocare la caduta dell'uomo. La CRS Alpes riferisce che, inizialmente, il parapendista non aveva riportato ferite.