I due militari erano intervenuti per un altro incidente: una donna di 84 anni aveva tamponato con l'auto due 15enne in bicicletta in viale della Repubblica. Erano appoggiati alla loro auto per redigere il verbale quando il marito della donna, un anziano di 88 anni, ha per errore ingranato la retromarcia colpendo la macchina dei carabinieri che li ha investiti. I due sono stati trasportati all'ospedale Civile di Mantova

Un incidente sui generis quello avvenuto questa mattina a Mantova e che coinvolge due carabinieri, investiti mentre redigevano il verbale di un altro incidente stradale. I militari erano intervenuti in viale della Repubblica dopo che una donna di 84 anni, alla guida di una Fiat Punto, aveva urtato due quindicenni sulle loro bici. Nulla di grave per i due ragazzini che sono stati soccorsi e medicati sul posto dai sanitari del 118 per lievi escoriazioni.

La dinamica

A quel punto, però, si è verificato il secondo incidente: il marito della donna, anche lui anziano di 88 anni, si è messo alla guida dell’auto e, invece di ingranare la prima, ha inserito per errore la retromarcia andando a colpire la macchina dei carabinieri sulla quale erano appoggiati i due militari intenti a redigere il verbale. I due carabinieri, investiti dalla loro stessa auto, sono stati soccorsi da un'ambulanza e trasportati all'ospedale Civile di Mantova per i traumi subiti. Questa volta, per i rilievi del secondo tamponamento, è intervenuta sul posto la polizia locale della città.