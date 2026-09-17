Caso ricina a Pietracatella, emersi “elementi certi” sugli omicidi

Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita sono morte a dicembre 2025 a causa di un avvelenamento da ricina. Gli inquirenti italiani, supportati dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute stanno conducendo analisi approfondite e ora avrebbero in mano indizi che portano a indagare per duplice omicidio premeditato

Ci sarebbero “elementi certi” che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morte avvelenate dalla ricina . Secondo quanto riferito da fonti vicine all’indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre a Pietracatella , in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. Sarebbero inoltre emersi alcuni dati anomali anche in merito alla presenza di ricina su reperti e alimenti ma per maggiori dettagli è necessario attendere l'invio delle consulenze da Berlino.

Legale Gianni Di Vita: “Non escludere ipotesi incidente”

Intanto ha parlato all’Ansa Vittorino Facciolla, legale di Gianni Di Vita, padre di sara Di Vita e marito di Antonella Di Ielsi: "Io credo che l'ipotesi dell'incidente debba essere valutata come tutte le altre ipotesi che sono in campo, senza escluderla". Facciolla ha poi sottolineato che anche i familiari delle vittime "non hanno mai escluso l'ipotesi dell'incidente" e attende i risultati degli esami affidati agli esperti del Robert Koch Institute di Berlino. "L'incrocio tra due dati, l'esito delle analisi sugli alimenti presenti nella casa di Pietracatella e repertati nell'immediatezza dei fatti, e quello sui 131 prelievi effettuati a luglio, ci potrà confermare o escludere il veicolo che ha portato alla morte Sara e Antonella".