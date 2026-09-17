Il piccolo è stato soccorso in un primo momento da alcuni passanti e poi trasportato al Gemelli in elisoccorso. È successo ieri pomeriggio a Montelanico, in provincia di Roma, mentre il padre era uscito con l’altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali

È in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico, in provincia di Roma. Il piccolo, che stando alle ricostruzioni era in casa da solo, ha fatto un volo di circa dieci metri. A soccorrerlo in un primo momento sono stati alcuni passanti che lo hanno visto cadere. Poi l’intervento del 118 e il trasporto in elisoccorso al policlinico Gemelli della Capitale. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio: il bambino era stato lasciato all’interno dell’abitazione mentre il padre era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali.