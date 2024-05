Vermocane, i rischi per l'uomo e cosa fare in caso di puntura

Ma cosa fare nel caso di una puntura? Se avviene nei polsi, per esempio, “si può avvertire un intorpidimento alle estremità delle dita e può essere necessaria una pomata al cortisone". Sul tema, tra l’altro, si possono leggere dei consigli proprio sulla pagina Facebook “Monitoraggio Vermocane”, curata anche dagli esperti dell’Ogs. “La raccomandazione è quella di non sfregare la zona punta, neanche se sotto un flusso d’acqua. Se si sfrega, buona parte delle chete penetrate nella cute si rompono, inducendo una risposta infiammatoria molto più forte e il resto si disperde in zone adiacenti o no, tramite la mano usata per sfregarsi. La letteratura medica suggerisce di rimuovere le setole senza spezzarne la punta, seppur il rimedio suggerito non è sempre applicabile”, si legge