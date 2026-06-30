Introduzione
L'ultimo giorno di giugno lascia ancora l'Italia sotto l'alta pressione, ma il quadro è in rapido cambiamento. Una saccatura in arrivo dal Nord Europa porterà dai prossimi giorni instabilità diffusa, con temporali, grandine e nubifragi, mentre le temperature torneranno verso le medie del periodo. Resta intanto l'emergenza caldo, con i bollini rossi del ministero della Salute fissati per 25 città e le prime vittime registrate. Ecco le previsioni giorno per giorno e l'evoluzione attesa fino al primo weekend di luglio.
Quello che devi sapere
Alta pressione che si indebolisce
L'ultimo giorno di giugno trova ancora una bolla d'aria calda sui Balcani, dove le anomalie positive di temperatura superano i 10 gradi. L'alta pressione si indebolisce però tra Europa e Mediterraneo, con una saccatura in arrivo sui settori centro-orientali del continente. Oggi le condizioni meteo sull'Italia saranno prevalentemente stabili, ma nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali in formazione, soprattutto sulle Alpi e nelle zone interne del Centro-Sud.
Instabilità in aumento
Nei primi giorni di luglio, invece, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano l'arrivo di una piccola goccia fredda in quota sul Mediterraneo centrale. L'instabilità è in aumento mercoledì al Nord, con fenomeni a tratti intensi e localmente a carattere di nubifragio. Giovedì il maltempo si sposterà poi verso le regioni del Centro-Sud. Il quadro sarà accompagnato anche da una riduzione del caldo, con temperature in calo di diversi gradi che si riporteranno comunque intorno alle medie del periodo. Per il primo weekend di luglio è atteso un generale miglioramento, con l'alta pressione delle Azzorre che potrebbe espandersi di nuovo dall'Atlantico verso i settori occidentali del Vecchio Continente. Temperature di nuovo in rialzo, ma senza eccessi.
Col bollino rosso 25 città
Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia, con i bollini rossi di allerta del ministero della Salute in costante aumento: oggi e domani 1 luglio le città "in rosso" saranno 25, contro le 18 del weekend. Si registrano intanto le prime vittime nel Paese: a Genova due anziani sono morti per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni, mentre nel Padovano un operaio ha perso la vita mentre lavorava in un hotel di Abano Terme.
L'afa ha però i giorni contati
Domani arriverà infatti una perturbazione dal Nord Europa che porterà forti temporali e grandine, riportando le temperature su valori più in linea con il periodo. Il ministero della Salute fa comunque sapere che ad oggi in Italia non si registra un picco né un aumento della mortalità legata al caldo oltre i 65 anni. Il capo del dipartimento Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello, annuncia inoltre che si sta valutando con il ministero dell'Istruzione l'emanazione di una circolare più specifica, per richiamare l'attenzione sui bambini nei campi estivi, soprattutto quelli in ambienti senza aria condizionata.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord al mattino addensamenti sul Nord-Ovest e sulle Alpi con locali piovaschi, cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con acquazzoni e temporali prima sui rilievi e poi verso le pianure, specie di Nord-Ovest. In serata ancora fenomeni residui, in miglioramento nella notte.
Al Centro tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali, con cieli per lo più sereni ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'Appennino, con acquazzoni e temporali in locale sconfinamento sui settori tirrenici. Dalla serata miglioramento ovunque con ampie schiarite.
Al Sud e sulle Isole tempo asciutto al mattino, con sole prevalente. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui settori interni peninsulari e localmente delle Isole, con acquazzoni e temporali sparsi. Miglioramento ovunque entro sera, con cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime e massime in generale diminuzione da Nord a Sud.
Previsioni meteo per domani
Al Nord al mattino tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi, salvo locali piovaschi sui settori alpini. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con acquazzoni e temporali sparsi, meno frequenti al Nord-Est. Tra la serata e la notte il maltempo si sposta al Nord-Est, specie tra Friuli, Veneto e Romagna, con temporali anche intensi e ampie schiarite da ovest.
Al Centro tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche acquazzone in sviluppo sui settori interni, poche variazioni altrove. Tra la serata e la notte instabilità in aumento, con piogge tra settori interni e versante adriatico e temporali sparsi sulle coste adriatiche.
Al Sud e sulle Isole tempo asciutto al mattino, con sole prevalente. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui settori interni peninsulari, con acquazzoni e temporali sparsi e in movimento sul versante tirrenico. Locali fenomeni anche nelle zone interne delle Isole. Miglioramento entro sera, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nella notte piogge in arrivo sulle coste di Molise e alta Puglia.
Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da Nord a Sud, salvo una lieve flessione positiva delle massime sulle Isole Maggiori.