Al Nord al mattino tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi, salvo locali piovaschi sui settori alpini. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con acquazzoni e temporali sparsi, meno frequenti al Nord-Est. Tra la serata e la notte il maltempo si sposta al Nord-Est, specie tra Friuli, Veneto e Romagna, con temporali anche intensi e ampie schiarite da ovest.

Al Centro tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche acquazzone in sviluppo sui settori interni, poche variazioni altrove. Tra la serata e la notte instabilità in aumento, con piogge tra settori interni e versante adriatico e temporali sparsi sulle coste adriatiche.

Al Sud e sulle Isole tempo asciutto al mattino, con sole prevalente. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui settori interni peninsulari, con acquazzoni e temporali sparsi e in movimento sul versante tirrenico. Locali fenomeni anche nelle zone interne delle Isole. Miglioramento entro sera, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nella notte piogge in arrivo sulle coste di Molise e alta Puglia.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da Nord a Sud, salvo una lieve flessione positiva delle massime sulle Isole Maggiori.