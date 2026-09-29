Francia, proteste studentesche: scontri con la polizia e scuole occupate
Nella regione di Parigi, il costo dei danni è attualmente stimato in 200.000 euro, secondo la stessa fonte. Ieri il governo ha denunciato la "violenza urbana", con 164 arresti e 180 istituti coinvolti
- Dipendenti pubblici, vigili del fuoco e studenti. Giornate di proteste in Francia con cortei, manifestazioni e occupazioni di scuole. I dipendenti del settore pubblico protestano contro il caro-vita: su invito di un'ampia interconfederazione sindacale migliaia di dipendenti hanno sfilato in diverse città del Paese. In un clima sociale già teso, proseguono anche le occupazioni nelle scuole superiori.
- Il "potere d'acquisto" è una delle questioni chiave per i sindacati dei pubblici dipendenti, che denunciano l'erosione del tenore di vita dei lavoratori del settore, provocata dall'inflazione e dalla mancanza di aumenti dell'indice negli ultimi anni. Dal 2017, i dipendenti del settore pubblico hanno visto il loro punto di indicizzazione aumentare solo nel 2022 (3,5%) e nel 2023 (1,5%), per un incremento totale di poco più del 5%. Nel frattempo, l'inflazione dal 2017 raggiungerà il 24,17% entro la fine del 2026.
- "Il congelamento del punto di indicizzazione significa un taglio salariale per milioni di lavoratori del settore pubblico, che sono già tra i meno pagati nei Paesi OCSE", ha dichiarato Sophie Binet, leader del sindacato CGT.
- La giornata è caratterizzata dalla prosecuzione dei blocchi nelle scuole superiori, un movimento iniziato la scorsa settimana nelle scuole della periferia parigina. Nella regione dell'Île-de-France "75 scuole stanno subendo disagi, 20 delle quali sono state teatro di scontri, violenze o atti vandalici", ha dichiarato il Consiglio regionale all'AFP.
- Nella regione di Parigi, il costo dei danni è attualmente stimato in 200.000 euro, secondo la stessa fonte. Ieri il governo ha denunciato la "violenza urbana", con 164 arresti e 180 istituti coinvolti, e il primo ministro Sébastien Lecornu ha deplorato l'"escalation irresponsabile" dei rappresentanti eletti de La France Insoumise che "incitano alla diffusione del movimento".
- Quaranta licei sono ancora completamente bloccati dagli studenti in Francia, e in altri 44 sono in corso tentativi di blocco. In totale, secondo il ministero dell'Educazione, sono 316 gli istituti che segnalano disordini per la protesta degli studenti.
- I manifestanti sventolano bandiere ai piedi della Colonna di Luglio durante il corteo organizzato in occasione della giornata di sciopero nazionale e manifestazioni del settore pubblico, in Place de la Bastille a Parigi.
- Le manifestazioni sono state indette in risposta all'appello di un'ampia coalizione sindacale, con l'obiettivo di fare pressione sul governo a due giorni dalla presentazione del progetto di legge di bilancio per il 2027.
- Gli scontri con la polizia sono avvenuti un po' ovunque, con il lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine ma nel sud si sono registrati diversi feriti leggeri. Nei tafferugli davanti ai licei di Parigi e in banlieue, sono state fermate 26 persone per violenze e danneggiamenti, a Saint-Denis - a nord della capitale - due fermi per porto d'armi.
- Un vigile del fuoco ha dei cerotti sulla testa e indossa un cartello con la scritta «Non preoccupatevi, pompiere = nessun rischio». I pompieri protestano per le difficoltà di questa estate gravata da enormi incendi, per la mancanza di personale e i bassi salari.