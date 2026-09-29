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Francia, proteste studentesche: scontri con la polizia e scuole occupate

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Nella regione di Parigi, il costo dei danni è attualmente stimato in 200.000 euro, secondo la stessa fonte. Ieri il governo ha denunciato la "violenza urbana", con 164 arresti e 180 istituti coinvolti

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