Cosa era successo

Al centro della polemica, un caso riguardante il Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (Baps), movimento spirituale indù criticato da una parte della diaspora indiana per le sue posizioni considerate particolarmente conservatrici e nazionaliste. A inizio settembre il movimento aveva consacrato il suo primo grande tempio in Francia, a Bussy-Saint-Georges, vicino Parigi. Il giorno precedente, una sua delegazione aveva partecipato a una processione culturale in battello sulla Senna e visitato la Tour Eiffel. I dipendenti del monumento avevano denunciato "istruzioni professionali che hanno portato le lavoratrici a essere escluse, sostituite e rese invisibili a causa del loro sesso" durante la visita. La società che gestisce la Tour Eiffel (Sete) aveva ammesso che la delegazione indù aveva chiesto di organizzare la visita limitando le "interazioni con le donne" e che "queste condizioni non avrebbero dovuto essere accettate". Il sindaco di Parigi Emmanuel Gregoire aveva annunciato l'avvio dell'indagine il Baps aveva intanto presentato le proprie scuse.