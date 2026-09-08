Francia, donne escluse per visita indù: sciopero alla Tour Eiffel

La Tour Eiffel riapre oggi dopo essere rimasta chiusa per l'intera giornata di ieri a causa dello sciopero dei dipendenti, "scioccati" per l'esclusione delle lavoratrici durante la visita al monumento di una delegazione di un movimento religioso indù, con il gruppo che ha presentato le proprie scuse. Al centro della polemica c'è il Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (Baps), movimento spirituale indù criticato da una parte della diaspora indiana per le sue

posizioni considerate particolarmente conservatrici e nazionaliste. Domenica il movimento ha consacrato il suo primo grande tempio in Francia, a Bussy-Saint-Georges, vicino Parigi. Il giorno precedente una sua delegazione aveva partecipato a una processione culturale in battello sulla Senna e visitato la Tour Eiffel. I dipendenti del monumento hanno denunciato "istruzioni professionali che hanno portato le lavoratrici a essere escluse, sostituite e rese invisibili a causa del loro sesso" durante la visita.

Il sindaco di Parigi avvia un'indagine: "Decisione inaccettabile"

La società che gestisce la Tour Eiffel (Sete) ha riconosciuto che la delegazione indù aveva chiesto di organizzare la visita limitando le "interazioni con le donne" e ha ammesso che "queste condizioni non avrebbero dovuto essere accettate". "Non è accettabile che tali condizioni possano essere tollerate", ha affermato il sindaco socialista di Parigi, Emmanuel Gregoire, annunciando che sarà avviata un'indagine "nel più breve tempo possibile". Dopo un incontro ieri tra il personale e la direzione, la Tour Eiffel è rimasta chiusa per tutta la giornata. La riapertura in condizioni normali è prevista questa mattina. "Faremo luce su quanto accaduto e ne trarremo le conseguenze", ha assicurato il presidente della Sete, Ariel Weil.

Le scuse e la critica da parte della diaspora indiana

Il Baps ha intanto presentato le proprie scuse. "Desideriamo porgere le nostre sincere scuse a chiunque possa essere rimasto ferito o turbato da questa situazione", ha dichiarato il movimento, assicurando di comprendere le preoccupazioni sollevate e di prenderle "molto sul serio". Il gruppo ha precisato che la visita era stata organizzata "all'inizio del normale orario di apertura, per limitare il più possibile qualsiasi disagio agli altri visitatori". La presenza del Baps in Francia è contestata da una parte della diaspora indiana. L'associazione Indian Alliance Paris ha descritto l'inaugurazione del nuovo tempio come una nuova offensiva del "suprematismo indu'", accusando il movimento di promuovere "una visione del mondo conservatrice e nazionalista indù'".