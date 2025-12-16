Pe, revocata immunità a Moretti. Confermata per Gualmini

Offerte Sky
Pe, revocata immunità ad Alessandra Moretti. Confermata per Elisabetta Gualmini

Politica

L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate

Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità per l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. Hanno votato a favore della revoca 497, 139 contrari e 15 astenuti. Nell'ambito della stessa richiesta, è stata invece confermata l'immunità per Elisabetta Gualmini con 382 voti a favore, 254 contrari e 19 astenuti. 

 

Moretti: "Sono amareggiata"

 

"Sono amareggiata perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto ai contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali". Lo afferma all'ANSA l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti dopo la decisione del Parlamento europeo di revocare la sua immunità nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. "Spero di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse", sottolinea, ringraziando il suo gruppo e "i tanti colleghi di ogni partito per il sostegno". "Continuerò a fare il mio lavoro a testa alta", aggiunge. 

