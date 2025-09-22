Roma, sciopero di oltre 1.000 studenti per sostegno Gaza

A Roma, davanti all’Ufficio scolastico regionale del Lazio in via Frangipane, oltre mille studenti hanno aderito allo sciopero generale in solidarietà con Gaza e con la Global Sumud Flotilla. In piazza gli alunni dei licei Cavour, Albertelli, Ripetta, Visconti, Virgilio, Argan e Newton. Per il liceo Cavour è scesa in strada anche una delegazione di docenti con striscioni e firme raccolte in un appello pubblico per la Palestina. Il corteo proseguirà verso Termini per unirsi agli altri manifestanti