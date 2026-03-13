Ischia, recuperata in mare una rete fantasma di 300 metri

La Guardia Costiera ha recuperato in mare al largo di Ischia una rete fantasma lunga circa 300 metri. A individuarla sui fondali era stato nei mesi scorsi lo staff dell'Area Marina Protetta Regno di Nettuno. Si tratta di una rete utilizzata nella pesca industriale per circondare interi banchi di pesce. Rimasta abbandonata sui fondali, continuava a rappresentare un rischio per la fauna marina e per l'equilibrio dell'ecosistema.