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Dipendenze – Viaggio nelle droghe di oggi

Cronaca
Giuliana De Vivo

Giuliana De Vivo

La facilità di accesso agli stupefacenti, oggi, è senza precedenti. Sono cambiate le sostanze, sempre più sintetiche, e per questo più infide nei loro effetti, e sono cambiati i modi di assunzione, più socialmente accettabili. Sempre più una commodity, le droghe si insinuano anche in vite insospettabili. Si fa l’errore di considerarle “gestibili”, finché non si appropriano di tutto. Come nelle storie di Simone e Federico, che abbiamo conosciuto in questo viaggio

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